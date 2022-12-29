Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь / результаты Видео
Главная
Футбол
Бразилия

29 декабря, 23:12

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил соболезнования в связи со смертью Пеле

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Президент УЕФА Александер Чеферин выразил соболезнования в связи со смертью выдающегося бразильского футболиста Пеле.

«Он был первой мировой суперзвездой, и благодаря своим достижениям на поле и за его пределами он сыграл первопроходческую роль в превращении футбола в самый популярный вид спорта в мире. Его будет очень не хватать. От имени футбольного сообщества, покойся с миром, Пеле», — приводит слова Чеферина Marca.

Пеле умер в четверг, 29 декабря в возрасте 82 лет. В официальном бюллетене клиники «Альберт Эйнштейн» сообщается, что причиной смерти стал «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.

Пеле
Александер Чеферин
0
Читайте также
Трехкратный чемпион мира Пеле умер в возрасте 82 лет
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
Экс-премьер Украины указал на осведомленность США о разворовывании помощи Киеву
Суд приговорил убивших пенсионерку приезжих из Средней Азии к тюрьме
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Читатели немецкой Welt отметили изменение в поведении Зеленского после визита в Вашингтон
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

В Бразилии назвали причину смерти Пеле

Кавазашвили о Пеле: «Он был изумительным, добрым, отзывчивым человеком»
Реклама
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости