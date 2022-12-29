Кавазашвили о Пеле: «Он был изумительным, добрым, отзывчивым человеком»

Бывший футболист сборной СССР и «Спартака» Анзор Кавазашвили выразил соболезнования в связи со смертью легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Ушел из жизни человек, который столько сделал для развития футбола во всем мире! Его именем можно было творить чудеса, оказывать поддержку людям. Когда любой человек слышал имя Пеле, становился добрее. Я очень сожалею, что король футбола, гражданин мира Пеле ушел из жизни и его не будет с нами. Тем более, что я с ним и на поле встречался, и в жизни. Он приезжал на годовщину смерти Льва Ивановича Яшина. Мы за столом сидели с ним, тепло общались. Мне тогда казалось удивительным, что он помнит меня. Он мне тогда сказал, что я помню, как забил тебе гол, когда мы с ним встречались на поле в 1965 году. Я когда фотографию ему показал, он улыбнулся и забрал у меня снимок, на котором мы с ним вместе запечатлены. А я ему говорю: «Друг, у меня только одна фотография. Ты мне ее подпиши и оставь на память». Он так и сделал. Фотографию я ему не отдал. Выражаю глубочайшие соболезнования его семье и близким. Его имя будет в сердцах любого гражданина мира. Он был изумительным, добрым, отзывчивым человеком», — сказал Кавазашвили Metaratings.ru.

Пеле умер в четверг, 29 декабря в возрасте 82 лет. В официальном бюллетене клиники «Альберт Эйнштейн» сообщается, что причиной смерти стал «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

В составе сборной Бразилии Пеле стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Он занесен в Книгу рекордов Гиннесса как автор 1 279 голов за карьеру.