Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 00:13

Отец Неймара нанял адвоката Дани Алвесу и помог деньгами

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Неймар и Дани Алвес.
Фото Global Look Press

Отец нападающего «Аль-Хиляля» Неймара отправил бывшему защитнику «Барселоны» и «ПСЖ» Дани Алвесу около 150 тысяч евро, сообщает UOL. Также он оплатил услуги адвоката для 40-летнего бразильца, который находится под стражей.

По информации источника, экс-игрок сборной Бразилии обратился к Неймару за помощью, так как лишен доступа к своим финансовым средствам.

В январе прошлого года стало известно, что Алвес был задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. С того момента он находится в заключении. Сам Алвес отрицал обвинения в своей адрес и неоднократно менял показания по делу.

Планируется, что Дани Алвес предстанет перед судом с 5 по 7 февраля.

Дани Алвес. Суд над бывшим защитником «Барселоны» Дани Алвесом пройдет с 5 по 7 февраля

Дани Алвес
Неймар Сантос
0
Читайте также
Тренер Магомедалиев заявил, что Александр Емельяненко принял ислам
Ахметов стал четвертым новичком «Зенита» в зимнее трансферное окно
Семимесячная девочка умерла в поезде Москва-Чита
Женщина родила девочку на станции метро «Нагатинская» в Москве
У главы Пентагона Остина был диагностирован рак простаты
Рост и ныне там: под налог на проценты от вкладов подпадут доходы свыше 150 тыс.
Популярное видео
«Атлетику Минейру» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремио» — «Атлетику Паранаэнсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Спорт Ресифи» — «Атлетику Минейру»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коринтианс» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Флуминенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Атлетико Гоияниенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Ботафого» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коритиба» — «Сеара»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетико Минейро» — «Баия»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Гояниенси»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Васку да Гама» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Форталеза»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Спорт»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Брагантино» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Баия» — «Гояс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремиу» — «Сантос»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Брагантино»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Гояниенси» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ФИФА не будет отстранять сборную Бразилии от международных турниров

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости