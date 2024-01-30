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Неймар неприличным жестом ответил на критику о лишнем весе

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Неймар.
Фото Global Look Press

Нападающий «Аль-Хиляля» и сборной Бразилии Неймар отреагировал на критику из-за лишнего веса

Несколько дней назад бразилец посетил вечеринку в честь 58-летия легенды бразильского футбола Неймара. Тогда в соцсетях обратили внимание на физическую форму Неймара, который сильно располнел с момента последних появлений на публике.

В ответ Неймар выложил в социальных сетях видео, на котором продемонстрировал свой оголенный торс. В конце ролика он показал неприличный жест в камеру.

18 октября Неймар получил серьезную травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Форварду диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. С тех пор он продолжает восстановление.

Неймар Сантос
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