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Продавщица из Венгрии подала в суд на Неймара и требует алиментов

Ана Горшкова
Корреспондент
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Неймар.
Фото Global Look Press

Девушка из Венгрии утверждает, что родила ребенка от бразильского футболиста Неймара, сообщает Terra.

По данным источника, девушку зовут Габриэлла Гаспар и она работает продавщицей. Гаспар подала в суд на 31-летнего игрока, требуя пройти тест на отцовство и выплатить ей алименты. Она сообщила, что познакомилась с Неймаром в Боливии, у них закрутился роман, и она забеременела.

Информируется, что Гаспар требует, чтобы в свидетельстве о рождении ее 9-летней дочери было указано имя отца, а также выплаты алиментов в размере 30 тысяч евро.

В ноябре 2023 года бразильская модель Бруна Бьянкарди сообщила, что больше не состоит в отношениях с Неймаром. Месяцем ранее у пары родилась дочь.

Неймар с лета 2023 года играет за «Аль-Хиляль». Он провел за команду 5 матчей, после чего получил травму колена и выбыл на длительный срок.

Неймар Сантос
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