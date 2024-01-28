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Располневший Неймар посетил вечеринку в честь 58-летия Ромарио

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Неймар на вечеринке.
Фото Соцсети

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар стал гостем вечеринки в честь дня рождения легенды бразильского футбола Ромарио.

29 января Ромарио исполняется 58 лет.

В соцсетях обратили внимание на физическую форму Неймара, который сильно располнел с момента последних появлений на публике.

18 октября Неймар получил серьезную травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Форварду диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. С тех пор он продолжает восстановление.

Неймар Сантос
Ромарио
Футбол
ФК Аль-Хиляль
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