Располневший Неймар посетил вечеринку в честь 58-летия Ромарио

Форвард «Аль-Хиляля» Неймар стал гостем вечеринки в честь дня рождения легенды бразильского футбола Ромарио.

29 января Ромарио исполняется 58 лет.

В соцсетях обратили внимание на физическую форму Неймара, который сильно располнел с момента последних появлений на публике.

18 октября Неймар получил серьезную травму в матче сборной Бразилии против Уругвая (0:2) в отборочном турнире ЧМ-2026. Форварду диагностировали разрыв крестообразной связки и мениска левого колена. С тех пор он продолжает восстановление.