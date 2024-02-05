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5 февраля, 14:20

Дани Алвес прибыл в суд для заседания по делу об изнасиловании

Сергей Разин
корреспондент
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Дани Алвес.
Фото Global Look Press

Бывший игрок «Барселоны» сборной Бразилии Дани Алвес прибыл в суд для заседания по обвинению в изнасиловании, сообщает Relevo.

40-летний бразилец был доставлен под конвоем в национальную судебную палату. На суде будут давать показания 28 свидетелей.

В январе прошлого года стало известно, что Алвес задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. С того момента он находится в заключении. Сам Алвес отрицал обвинения в своей адрес и неоднократно менял показания по делу.

Планируется, что Дани Алвес предстанет перед судом с 5 по 7 февраля.

Дани Алвес
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