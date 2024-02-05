Дани Алвес прибыл в суд для заседания по делу об изнасиловании

Бывший игрок «Барселоны» сборной Бразилии Дани Алвес прибыл в суд для заседания по обвинению в изнасиловании, сообщает Relevo.

40-летний бразилец был доставлен под конвоем в национальную судебную палату. На суде будут давать показания 28 свидетелей.

В январе прошлого года стало известно, что Алвес задержан в Испании по делу о сексуальных домогательствах. С того момента он находится в заключении. Сам Алвес отрицал обвинения в своей адрес и неоднократно менял показания по делу.

Планируется, что Дани Алвес предстанет перед судом с 5 по 7 февраля.