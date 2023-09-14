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Сегодня, 05:35

«Интернасионал» обыграл «Сан-Паулу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Интернасионал» выиграл у «Сан-Паулу» в матче 23-го тура чемпионата Бразилии — 2:1. Встреча прошла на стадионе «Хосе Пиньейро Борд» в Порту-Алегри.

Нападающий гостей Джонатан Кальери в конце первого тайма открыл счет, реализовав пенальти. После перерыва хозяева отыгрались — гол забил Фабрисио Бустос. На 70-й минуте Рене забил второй гол и принес своей команде победу.

«Интернасионал» поднялся на 10-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии, набрав 29 очков. «Сан-Паулу» с 28 очками занимает 12-ю строчку.

Бразилия. Серия А. 23-й тур
14 сент, 03:30. Jose Pinheiro Borda (Порту-Алегри)
Интернасионал
2:1
Сан-Паулу
Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/brazil/seriaa/2023/
Футбол
ФК Интернасьонал
ФК Сан-Паулу
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