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Сегодня, 05:31

«Атлетику Паранаэнсе» разгромил «Фламенго»

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Атлетику Паранаэнсе» переиграл «Фламенго» в матче 23-го тура чемпионата Бразилии — 3:0. Встреча прошла на стадионе «Клебер Андраде» в Кариасике.

На 27-й минуте защитник Кака открыл счет. После перерыва голами отметились Алекс Сантана и Витор Буэну, реализовавший пенальти.

Хозяева с 65-й минуты встречи играли в меньшинстве, так как нападающий Габриэль Барбоза получил красную карточку.

«Фламенго» с 39 очками занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии. «Атлетику Паранаэнсе» располагается на 6-й строчке — 37 очков.

Бразилия. Серия А. 23-й тур
14 сент, 03:30. Maracana (Рио-де-Жанейро)
Фламенго
0:3
Атлетику ПР

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/brazil/seriaa/2023/
Футбол
ФК Атлетико Паранаэнсе
ФК Фламенго
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