Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 02:04

17-летний бразилец Фелипиньо дебютировал за юношескую сборную Аргентины

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Нападающий юношеской команды «Престон Норт Энд» Фелипе Родригес Джентиле впервые сыграл за сборную Аргентины для игроков не старше 17 лет, сообщает Ole.

Юный футболист родился в Сан-Пабло, Бразилия, в семье, эмигрировавшей в 2002 году на Старый континент. Его дебют в молодежном Кубке Англии, когда он забил 5 голов, привлек внимание таких клубов, как «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Тоттенхэм» и «Ньюкасл».

«Его мечта — играть за сборную Аргентины», — объяснил отец .

Юношеская сборная Аргентины провела товарищеский матч с командой «Бока Хуниорс» (2:2) в рамках подготовки к чемпионату мира, который пройдет в Индонезии с 10 ноября по 2 декабря 2023 года.

Футбол
ФК Престон Норт Энд
0
Читайте также
Чемпионат КХЛ стал интереснее? Или все будет как прежде: 3-4 фаворита и все остальные?
«Никого не призываю уезжать из России. Может, я тоже хочу уйти в какой-то другой клуб». Откровенный Карпин после матчей сборной
Премьер Армении Пашинян заявил о провале миссии миротворцев РФ
Жительница Ростова-на-Дону узнала о своей беременности за час до родов
В ходе отражения атаки пять катеров ВСУ уничтожены в Черном море
Почему районы Псковской области стали предметом спора: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Атлетику Минейру» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремио» — «Атлетику Паранаэнсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Спорт Ресифи» — «Атлетику Минейру»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коринтианс» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Флуминенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Атлетико Гоияниенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Ботафого» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коритиба» — «Сеара»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетико Минейро» — «Баия»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Гояниенси»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Васку да Гама» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Форталеза»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Спорт»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Брагантино» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Баия» — «Гояс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремиу» — «Сантос»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Брагантино»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Гояниенси» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Интернасионал» обыграл «Сан-Паулу»

«Крузейро» разгромил «Сантос»
Новости
RSS RSS
Все новости