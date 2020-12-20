«Интернасионал» обыграл «Палмейрас» и поднялся на четвертое место

«Интернасионал» в матче 26-го тура чемпионата Бразилии обыграл «Палмейрас» со счетом 2:0.

Отличились Эденилсон и Юри Альберту.

После этого матча «Интернасионал» с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице, «Палмейрас» с 41 очком — на шестой строчке.

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Бразилия. Серия А

26-й тур

«Интернасионал» — «Палмейрас» — 2:0 (1:0)

Голы: Эденилсон, 11 (1:0). Юри Альберту, 83 (2:0).

«Интернасионал»: Ломба, Куэста, Моледу, Мойзес, Эйтор, Эденилсон, Родригу Дураду (Рибейру, 88), Патрик (Д`Алессандро, 87), Прашедес (Юри Альберту, 46), Тиагу Гальярду (Линдозу, 71), Кайю (Гильерме, 71).

«Палмейрас»: Вевертон, Маркос Роша (Майке, 59), Гомес, Луан Гарсия, Винья (Зе Рафаэл, 59), Лукас Лима (Габриэл Силва, 77), Густаву Скарпа, Вейга (Брену, 46), Менину, Данилу (Габриэл Верон, 59), Виллиан.

Предупреждения: Кайю, 24. Виллиан, 25. Менину, 27. Тиагу Гальярду, 71. Моледу, 82.

20 декабря. Порту-Алегри. Стадион «Жозе Пиньейро Борда».