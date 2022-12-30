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Губерниев — о смерти Пеле: «Король ушел... Больше нет короля»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев почтил память легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Король ушел... Больше нет короля! Но человечество не забудет! Футболист на все времена!» — написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Официальной причиной смерти является «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

Пеле (Эдсон Арантис ду Насименту) — единственный в истории футболист, который выиграл три чемпионата мира (1958, 1962, 1970). Он забил 77 мячей в 92 матчах за сборную Бразилии.

Источник: https://t.me/RealGuberniev/7312
Пеле
Футбол
Дмитрий Губерниев
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