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Сегодня, 03:23

Усэйн Болт выразил соболезнования по поводу смерти Пеле

Евгений Козинов
Корреспондент
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Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.

«Покойся с миром, король Пеле», — написал Болт в Twitter.

Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Официальной причиной смерти является «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».

Пеле со сборной Бразилии стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Также он занесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве автора 1279 голов за карьеру.

Пеле
Усэйн Болт
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