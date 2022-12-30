Усэйн Болт выразил соболезнования по поводу смерти Пеле
Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Усэйн Болт отреагировал на смерть легендарного бразильского футболиста Пеле.
«Покойся с миром, король Пеле», — написал Болт в Twitter.
Пеле умер в четверг, 29 декабря, в возрасте 82 лет. Официальной причиной смерти является «множественный отказ органов в результате отрицательной динамики рака прямой кишки».
Пеле со сборной Бразилии стал единственным трехкратным чемпионом мира в качестве игрока (1958, 1962, 1970). Также он занесен в Книгу рекордов Гиннесса в качестве автора 1279 голов за карьеру.
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