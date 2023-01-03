Гроб с телом Пеле доставили к вертикальному кладбищу

Гроб с телом Пеле доставили к вертикальному кладбищу, где экс-игрок сборной Бразилии будет похоронен, сообщает The Independent.

По данным источника, 19 лет назад бывший форвард купил там нишу на девятом этаже с видом на стадион «Сантоса».

Ранее сообщалось, что церемонию прощания с Пеле посетили около 230 тысяч человек. Люди стояли в очереди несколько часов.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых голов за карьеру (1279).