Орлов заявил, что Пеле прославил десятый номер

Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал о футбольных и человеческих качествах легендарного бразильского нападающего Пеле.

«В жизни Пеле был симпатягой, чудом. Без всякой гордыни и унижения всех остальных. Он и на поле всегда был очень скромным — никогда не отвечал, когда его били по ногам, никогда не спорил с судьями. Пеле был образцом фейр-плей. Чего не скажешь про Марадону. Вот Месси по поведению похож на Пеле — да. Но только по поведению, не по игре. Месси работает одной левой, а Пеле одинаково работал обеими ногами. Пеле играл под десятым номером. И посмотрите, кто после него брал десятки — Марадона, Месси, Аршавин, наконец. В каждой команде лучшему игроку дают десятку. Пеле настолько прославил этот номер, что все лучшие футболисты хотят на него походить. Хотя бы номером», — приводит слова Орлова Sport24.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых мячей за карьеру (1279).