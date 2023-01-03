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Сегодня, 21:03

Орлов заявил, что Пеле прославил десятый номер

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Спортивный комментатор и журналист Геннадий Орлов рассказал о футбольных и человеческих качествах легендарного бразильского нападающего Пеле.

«В жизни Пеле был симпатягой, чудом. Без всякой гордыни и унижения всех остальных. Он и на поле всегда был очень скромным — никогда не отвечал, когда его били по ногам, никогда не спорил с судьями. Пеле был образцом фейр-плей. Чего не скажешь про Марадону. Вот Месси по поведению похож на Пеле — да. Но только по поведению, не по игре. Месси работает одной левой, а Пеле одинаково работал обеими ногами. Пеле играл под десятым номером. И посмотрите, кто после него брал десятки — Марадона, Месси, Аршавин, наконец. В каждой команде лучшему игроку дают десятку. Пеле настолько прославил этот номер, что все лучшие футболисты хотят на него походить. Хотя бы номером», — приводит слова Орлова Sport24.

Пеле скончался 29 декабря 2022 года в возрасте 82 лет из-за осложнений на фоне рака толстой кишки. Бразилец является единственным в истории трехкратным чемпионом мира в качестве футболиста, а также обладателем рекорда по числу забитых мячей за карьеру (1279).

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-03-orlov-pele-igral-pod-desyatym-nomerom-i-posmotrite-kto-posle-bral-desyatki-maradona-messi-arshavin-nakonets
Пеле
Футбол
Геннадий Орлов
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