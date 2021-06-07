Гол Луиза Адриану помог «Палмейрасу» обыграть «Шапекоэнсе»
02:32
«Палмейрас» в матче второго тура чемпионата Бразилии обыграл «Шапекоэнсе» со счетом 3:1.
На дубль Рибейру Силвы и гол Луиза Адриану гости ответили точным ударом Бусанелло.
После этого матча «Палмейрас» с тремя очками занимает седьмое место в турнирной таблице, «Шапекоэнсе» не набрал ни одного очка.
В другом матче тура «Атлетику Паранаэнсе» обыграл «Жувентуде» (3:0). Команды занимают 2-е и 15-е места соответственно.
Бразилия. Серия А
2-й тур
«Жувентуде» — «Атлетику Паранаэнсе» — 0:3 (0:0)
7 июня. Кашиас-ду-Сул. Стадион «Estadio Alfredo Jaconi».
«Палмейрас» — «Шапекоэнсе» — 3:1 (3:0)
7 июня. Сан-Паулу. Стадион «Альянс Парке».
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