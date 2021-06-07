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Гол Халка принес «Атлетико Минейро» победу над «Спорт Ресифи»

04:22
Халк. Фото ФК «Атлетико Минейро»
Халк. Фото ФК «Атлетико Минейро»
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«Атлетико Минейро» в матче второго тура чемпионата Бразилии обыграл «Спорт Ресифи» со счетом 1:0.

Единственный гол забил экс-форвард «Зенита» Халк.

После этого матча «Атлетико Минейро» с 3 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Спорт Ресифи» с одним очком — на 13-й строчке.

Бразилия. Серия А

2-й тур

«Спорт Ресифи» — «Атлетико Минейро» — 0:1

Гол: Халк, 14.

7 июня. Стадион «Илья-ду-Ретиру» (Ресифи)

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