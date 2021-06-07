Гол Халка принес «Атлетико Минейро» победу над «Спорт Ресифи»
04:22
«Атлетико Минейро» в матче второго тура чемпионата Бразилии обыграл «Спорт Ресифи» со счетом 1:0.
Единственный гол забил экс-форвард «Зенита» Халк.
После этого матча «Атлетико Минейро» с 3 очками занимает девятое место в турнирной таблице, «Спорт Ресифи» с одним очком — на 13-й строчке.
OLHA O GOL DO HULK A? pic.twitter.com/PKC1dDeahU— galonews.com.br (@GaloNews_) June 6, 2021
Бразилия. Серия А
2-й тур
«Спорт Ресифи» — «Атлетико Минейро» — 0:1
Гол: Халк, 14.
7 июня. Стадион «Илья-ду-Ретиру» (Ресифи)
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