«Фламенго» обыграл «Палмейрас» в стартовом туре чемпионата Бразилии
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В матче первого тура чемпионата Бразилии «Фламенго» выиграл у «Палмейраса» (1:0).
Единственный мяч на 75-й минуте забил Педру. В параллельной игре «Сеара» победила «Гремиу» (3:2).
Чемпионат Бразилии. Серия А
1-й тур
«Фламенго» — «Палмейрас» — 1:0 (0:0)
Гол: Педру, 75
30 мая. Рио-де-Жанейро. Стадион «Маракана».
«Сеара» — «Гремиу» — 3:2 (2:1)
Голы: Клебер, 36, Мораис, 42, Шавьер, 90+4 — Вандерсон, 45+5, Рикардинью Виана, 49
30 мая. Форталеза. Стадион «Кастелан».
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