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Сегодня, 18:20

Бразильский журналист Пиментал не удивится переходу Айртона в европейский топ-клуб

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Журналист Нильтон Пиментал прокомментировал попадание левого защитника «Фламенго» Айртона Лукаса в сборную Бразилии.

«Айртон после прихода в «Фламенго» сильно прибавил. Сначала у него не все получалось, но постепенно он начал раскрываться и прибавлять во всех аспектах. Касаемо перехода в топ-клуб, прежде всего, хочу сказать, что он уже в топ-клубе. «Фламенго» один из самых популярных клубов Латинской Америки с более чем 43 миллионами болельщиков. Попадание Айртона в сборную Бразилии означает, что у него есть потенциал выступать за любой клуб в мире. Меня совсем не удивит, если Айртон перейдет в «Ювентус», «Арсенал» или какой-то другой большой европейский клуб, который будет готов за него заплатить хорошие деньги. Сейчас Айртон один из лучших бразильских левых защитников», — приводит слова Пиментала «Евро-Футбол.Ру».

Айртон выступал за «Спартак» с 2019 по 2022 год. Весной прошлого года футболист ушел в аренду во «Фламенго», а позже бразильский клуб выкупил бразильского защитника у московской команды.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005170454_obozrevatel_iz_brazilii_pimental_sovsem_ne_udivlyus_esli_ayrton_pereydet_v_evropeyskiy_top-klub
Айртон Лукас
Футбол
Сборная Бразилии по футболу
ФК Спартак (Москва)
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