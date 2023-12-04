Бразильский клуб «Витория» могут назвать в честь сервиса эскорт-услуг
Бразильский клуб «Витория» может быть переименован в честь сервиса эскорт-услуг, сообщает пресс-служба команды.
Сервис предложил «Витории» более 40 миллионов долларов с условием изменения его названия на Fatal Model Vitoria («Роковая модель Витория») на протяжении 10 лет.
Руководство обратилось к болельщикам, чтобы они проголосовали за или против сделки.
«Витория» была переведена в серию Б в 2019 году. Лучшим достижением клуба в серии А является второе место в 1993 году.
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