Футбол
Бразилия
Новости
Статьи Таблица Календарь Видео
Главная
Футбол
Бразилия

Сегодня, 09:41

Бразильский клуб «Витория» могут назвать в честь сервиса эскорт-услуг

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Бразильский клуб «Витория» может быть переименован в честь сервиса эскорт-услуг, сообщает пресс-служба команды.

Сервис предложил «Витории» более 40 миллионов долларов с условием изменения его названия на Fatal Model Vitoria («Роковая модель Витория») на протяжении 10 лет.

Руководство обратилось к болельщикам, чтобы они проголосовали за или против сделки.

«Витория» была переведена в серию Б в 2019 году. Лучшим достижением клуба в серии А является второе место в 1993 году.

0
Читайте также
Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на слухи о возможном увольнении
Нападающий «Рейнджерс» Панарин сравнялся с Гретцки по длительности результативной серии в домашних матчах
Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья для призывников
«Разговоры о важном» 4 декабря — тема и программа занятия
Чувство номера: ЦБ сообщил о запуске переводов по СБП в пять стран
Правительство Индии согласилось вывести своих солдат с Мальдив
Популярное видео
«Атлетику Минейру» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремио» — «Атлетику Паранаэнсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Спорт Ресифи» — «Атлетику Минейру»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коринтианс» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Флуминенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Атлетико Гоияниенсе»: видео матча чемпионата Бразилии
«Ботафого» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
«Коритиба» — «Сеара»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сан-Паулу» — «Палмейрас»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетико Минейро» — «Баия»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Паранаэнсе» — «Атлетику Гояниенси»: видео матча чемпионата Бразилии
«Фламенго» — «Коринтианс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Сантос» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Васку да Гама» — «Интернасионал»: видео матча чемпионата Бразилии
«Палмейрас» — «Форталеза»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Спорт»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Васку да Гама»: видео матча чемпионата Бразилии
«Брагантино» — «Фламенго»: видео матча чемпионата Бразилии
«Баия» — «Гояс»: видео матча чемпионата Бразилии
«Форталеза» — «Коритиба»: видео матча чемпионата Бразилии
«Гремиу» — «Сантос»: видео матча чемпионата Бразилии
«Интернасионал» — «Брагантино»: видео матча чемпионата Бразилии
«Атлетику Гояниенси» — «Сан-Паулу»: видео матча чемпионата Бразилии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Суарес — о своем будущем: «Мне нужно отдохнуть с семьей. Потом судьба укажет, где я буду»

Наши в НХЛ

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости