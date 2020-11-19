«Атлетику Минейру» проиграл «Атлетику Паранаэнсе»

«Атлетику Минейру» на своем поле уступил «Атлетику Паранаэнсе» в матче 6-го тура чемпионата Бразилии (0:2). Для команды из Куритибы эта победа стала третьей кряду.

«Атлетику Минейру» лидирует в турнирной таблице, а «Атлетику Паранаэнсе» занимает 10-е место.

Чемпионат Бразилии

6 тур

«Атлетику Минейру» — «Атлетику Паранаэнсе» — 0:2 (0:2)

Голы: Кристиан, 35 (0:1). Никау, 45+1 (0:2).

Трансляции матчей чемпионата Бразилии по футболу в прямом эфире можно смотреть на сайте «СЭ», а также видеосервисах Wink и More TV.

Vencer, vencer, vencer! (С португальского — побеждать — прим. СЭ").

Присоединяйтесь — будет интересно!

Чемпионат Бразилии — крутой, вы сможете убедиться в этом: гид по турниру от «СЭ»