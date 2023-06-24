Агент: «Вагнер Лав всегда готов вернуться в Россию и в ЦСКА»

Эвандро Феррейра, агент бывшего нападающего ЦСКА Вагнера Лава, оценил вероятность возвращения бразильца в РПЛ.

«Я неоднократно говорил, Вагнер Лав всегда готов вернуться в в Россию и в ЦСКА. С этим клубом связаны лучшее время в его карьере. Последние контакты с ЦСКА? Летом 2020-го, трансфер был очень близок, после чего мы не общались с ЦСКА», — цитирует агента Metaratings.ru.

Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 годы и в 2013-м. Он провел за армейцев 259 матчей, в которых забил 124 гола и сделал 53 результативные передачи. На данный момент бразилец является игроком «Спорт Ресифи».