Ривалдо: «Надеюсь, что сборная Бразилии с Анчелотти станем чемпионом мира-2026»

Знаменитый бразильский футболист Ривалдо прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

«Анчелотти в Бразилии? Это будет исторический момент. Надеюсь, он станет нашим первым иностранным тренером, и с ним мы станем чемпионами мира в 2026 году», — приводит слова Ривалдо Madrid Xtra.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить команду Бразилии летом 2024 года.