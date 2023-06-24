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Ривалдо: «Надеюсь, что сборная Бразилии с Анчелотти станем чемпионом мира-2026»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Знаменитый бразильский футболист Ривалдо прокомментировал информацию о том, что главный тренер «Реала» Карло Анчелотти возглавит сборную Бразилии.

«Анчелотти в Бразилии? Это будет исторический момент. Надеюсь, он станет нашим первым иностранным тренером, и с ним мы станем чемпионами мира в 2026 году», — приводит слова Ривалдо Madrid Xtra.

Ранее сообщалось, что Анчелотти может возглавить команду Бразилии летом 2024 года.

Источник: Madrid Xtra
Карло Анчелотти
Ривалдо Феррейра
Сборная Бразилии по футболу
ФК Реал
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