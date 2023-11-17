Зорин объяснил свои успешные выступления за минское «Динамо»: «Сразу стал много играть»

Полузащитник минского «Динамо» Даниил Зорин в интервью «СЭ» высказался о своей игре в чемпионате Белоруссии. В текущем сезоне футболист забил 6 мячей и отдал 2 голевые передачи.

— В Белоруссии у тебя топ-статистика. В чем главная причина такого прогресса?

— В себе ничего не менял, просто стараюсь проявить лучшие качества на каждой тренировке. Как и в «Спартаке». Но там у меня было не особо много игрового времени и, соответственно, шансов показать себя. Хотя в первом же матче в РПЛ я отдал голевую.

В Белоруссии же я сразу стал достаточно много играть. И пока все складывается неплохо: отдаю, забиваю. Главное — команда побеждает! Будем вместе двигаться к своей цели.

— То есть уже можно признать: аренда пошла тебе на пользу.

— Сто процентов! Когда нет игрового времени, ты не в форме — и не важно, сколько при этом тренируешься. Игровой тонус — это совершенно другое. Чтобы прогрессировать, забивать и отдавать результативные передачи, нужно играть. Как бы ты ни работал на тренировках, в матчах все сложнее. В прошлом году я в основном тренировался, приезжал в сборную не в лучшей форме... Так что аренда мне помогла, безусловно.

Зорин выступает за минское «Динамо» с августа 2023 года на правах аренды из «Спартака», срок соглашения действует до конца 2023 года.

Контракт 19-летнего полузащитника со «Спартаком» рассчитан до конца июня 2026 года.