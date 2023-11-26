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Белоруссия. Высшая лига

Сегодня, 15:35

Минское «Динамо» досрочно стало чемпионом Белоруссии

Андрей Бобков
Редактор ленты новостей
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Минское «Динамо» разгромило «Белшину» в гостях со счетом 4:0 в матче 29-го тура чемпионата Белоруссии и досрочно завоевало титул чемпиона страны.

Голы у минчан забили Александр Сачивко на 19-й минуте, Иван Бахар (48-я), Алексей Гаврилович (58-я) и Даниил Зорин (70-я).

«Динамо» набрало 66 очков и за тур до конца опережает на 7 очков занимающий 2-е место «Неман».

Минский клуб в восьмой раз стал чемпионом Белоруссии. В последнем, 30-м, туре динамовцы примут «Торпедо-БЕЛАЗ».

Футбол
ФК Динамо (Минск)
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