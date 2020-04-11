ВОЗ порекомендовала Белоруссии запретить массовые мероприятия из-за коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала Белоруссии усилить меры про предотвращению распространения коронавируса, сообщает «Интерфакс».

— Мы рекомендуем усилить меры дистанцирования, запретить массовые мероприятия, обеспечить карантин больных и контактных лиц, — заявил руководитель экспертной миссии ВОЗ Патрик О'Коннор.

Напомним, что чемпионат Белоруссии — один из немногих футбольных турниров, розыгрыш которого продолжается, несмотря на пандемию коронавируса.

По последним данным, в мире зафиксированы 1 709 014 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Умерших — 103 536 человек, выздоровело — 382 404. По данным Worldometers, в Беларуси — 2 226 зараженных вирусом и 23 летальных исхода при 172 выздоровевших.

На день 11 апреля в России по данным Роспотребнадзора зарегистрировано 13 584 случая коронавируса в 82 регионах. За весь период зафиксировано 106 летальных исходов, выздоровели 1045 человек.