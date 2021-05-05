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БАТЭ вышел в финал Кубка Белоруссии

23:00
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«Торпедо-БелАЗ» и БАТЭ сыграли вничью (1:1) в ответном матче 1/2 финал Кубка Белоруссии. В первой игре клуб из Борисова победил 4:1 и по сумму двух матчей вышел в финал.

В финальном матч соперником БАТЭ станет «Ислочь». Игра состоится 23 мая.

Кубок Белоруссии

1/2 финала

Ответный матч

«Торпедо-БелАЗ» — БАТЭ — 1:1 (1:1)

Голы: Антилевский, 37 — Филипович, 30

Первый матч — 1:4

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