Хачериди хочет отсудить миллион долларов у брестского «Динамо»

Бывший защитник брестского «Динамо» Евгений Хачериди может подать в суд на клуб, сообщает 20 мая Meta-ratings.com.

По данным источника, «Динамо» не выплатило компенсацию экс-защитнику сборной Украины за досрочное расторжение контракта. Речь идет о сумме в один миллион долларов.

Соглашение с «Динамо» у Хачериди действовало до конца 2021 года, однако в зимнее межсезонье контракт с футболистом был расторгнут досрочно после того, как белорусский клуб объявил о смене руководства и сокращении бюджета. Предыдущий владелец Александр Зайцев покинул коллектив, и «Динамо» официально перешел под государственное управление, поменяв форму собственности.

При этом долги по зарплате Хачериди клуб закрыл, иначе команда не получила бы лицензию на участие в национальном чемпионате. Сторона украинского футболиста настаивает на выплате компенсации. Если новое руководство «Динамо» откажется выполнять эти условия, дело будет рассматриваться в суде, вплоть до подачи документов в CAS.

В минувшем сезоне в чемпионате Белоруссии 33-летний украинец сыграл 20 матчей за команду.