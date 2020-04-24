«Неман» разгромил «Энергетик-БГУ»
«Неман» одержал разгромную победу над «Энергетиком-БГУ» (3:0) в матче 6-го тура чемпионата Белоруссии. Встреча прошла в Гродно.
В составе победителей отличились нападающий Гегам Кадимян и дубль на счету хавбека Павла Забелина.
Белоруссия: Высшая лига
6-й тур
«Неман» — «Энергетик-БГУ» — 3:0 (0:0)
Голы: Кадимян, 66 (1:0). Забелин, 72 (2:0). Забелин, 82 (3:0).
«Неман»: Дударь, Васильев, Стойкович, Кантария (Шигайбаев, 87), Забелин, Слабашевич (Лешко, 66), Легчилин, Якимов, Яцкевич (Марушич, 46), Рассадкин, Кадимян.
«Энергетик-БГУ»: Садовский, Свирепа (Мирошников, 46), Сокол, Шкурдюк, Юдчиц (Гирс, 66), Мавату, Носко, Тве, Мусаханян, Яхшибоев, Атеменг (Умаров, 60).
Предупреждения: Мусаханян, 23. Тве, 29. Слабашевич, 36. Атеменг, 55. Носко, 69. Марушич, 79.
Судья: Стецурин (Белоруссия).
24 апреля. Гродно. Стадион ЦСК «Неман».