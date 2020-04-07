Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Минское «Динамо» пожертвует выручку от продажи билетов на борьбу с коронавирусом

18:54
Благотворительная акция «Динамо». Фото ФК «Динамо» (Минск).
Благотворительная акция «Динамо». Фото ФК «Динамо» (Минск).
Теги:

Минское «Динамо» объявило о благотворительной акции, направленной на помощь в борьбе с коронавирусом. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что вся выручка от продажи билетов в апреле пойдет на борьбу с распространением вируса. Если матчи будут перенесены на другой день, билеты будут действительными. Клуб указывает, что можно приобрести билет, даже не планируя посещать стадион, чтобы помочь врачам в борьбе с болезнью. Чемпионат Белоруссии — единственный европейский футбольный чемпионат, который не был приостановлен из-за пандемии.

По последним данным, в мире коронавирус подтвержден у 1 362 936 человек. Умерших — 76373, выздоровевших — 292 188.

По данным Роспотребнадзора, в России коронавирус диагностирован у 7 497 человек. 58 человек умерли, выздоровели — 494.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом? К сожалению, список пополняется

Какие соревнования уже отменили из-за коронавируса? Полный список

Дополнительная информация:

http://dinamo-minsk.by/ru/press-tsentr/~shownews/blagotvoritelnaya_akcija_07042020

Опрос

проголосовало: 7256
Все опросы
Как можно завершить чемпионат России по футболу-2019/20?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир