Гуренко высказался о скандале с договорными матчами в Белоруссии

Бывший защитник «Локомотива» Сергей Гуренко высказался о скандале с договорными матчами в Белоруссии.

«Если речь действительно идет о договорных матчах, то все по делу, а если только о стимулировании, когда ты платишь команде, чтобы она хорошо сыграла с твоим прямым конкурентом, — не вижу криминала, ничего страшного. Это абсолютно разные вещи. Проблема в том, что мы на данный момент просто не знаем всего, не получаем никакой информации. Всей правды людям в АБФФ не говорят. До этого у нас открывались дела, когда отдельные футболисты сдавали матчи ради тотализатора, но не в таких масштабах», — приводит слова Гуренко RT.

11 мая стало известно, что «Шахтер» лишили золотых медалей в сезоне-2022 за организацию договорных матчей и финансовое стимулирование соперников.