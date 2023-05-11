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Ташуев заявил, что не отдаст золотую медаль, завоеванную с солигорским «Шахтером»

Владимир Пушкарев
Корреспондент
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Сергей Ташуев.
Фото ФК «Шахтер» (Солигорск).

Экс-главный тренер солигорского «Шахтера» Сергей Ташуев, работавший с командой с апреля по сентябрь 2022 года, ответил на вопрос «СЭ», останется ли у него золотая медаль, завоеванная в прошедшем сезоне чемпионата Белоруссии.

«Медаль я не отдам, ха-ха! Куда она денется? Более того, когда я стажировался с группой тренеров Белоруссии в Турции, мне подарили вымпел и подарок за заслуги перед белорусским футболом. Так что с медалью все будет нормально!» — сказал Ташуев «СЭ».

11 мая стало известно, что «Шахтер» лишили золотых медалей в сезоне-2022 за организацию договорных матчей и финансовое стимулирование соперников.

Ранее Ташуев заявил, что шокирован решением Белорусской федерации футбола.

ФК Шахтер (Солигорск)
Сергей Ташуев
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Ташуев шокирован решением лишить солигорский «Шахтер» золотых медалей
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