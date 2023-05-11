В АБФФ заявили, что в УЕФА знают о громком расследовании в местном футболе

Пресс-атташе Ассоциации Белорусской федерации футбола (АБФФ) Александр Алейник заявил, что в УЕФА знают о громком расследовании в местном футболе.

«УЕФА в курсе этой ситуации. Там знали о ходе расследования, так как мы постоянно общаемся с вышестоящей организацией. Ситуация беспрецедентная, поэтому от них тоже пока нет окончательного решения, какие команды будут представлять Белоруссию в следующем сезоне в еврокубках. Пока данный вопрос не решен. Да, комитет по лицензированию АБФФ предоставил клубам свои лицензии, но УЕФА — нет. Что касается расследования дела со стороны Следственного комитета страны, вопрос опять же нужно задавать им. Мы вынесли решение только со спортивной точки зрения, наложив дисквалификации и штрафы на клубы и футболистов. Апелляций пока никто не подавал, но и времени прошло совсем немного. У всех есть срок на обжалование», — приводит слова Алейника RT.

11 мая стало известно, что «Шахтер» лишили золотых медалей в сезоне-2022 за организацию договорных матчей и финансовое стимулирование соперников.