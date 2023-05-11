Футбол
Белоруссия
Новости
Таблица Календарь / результаты
Игры
Главная
Футбол
Белоруссия. Высшая лига

Сегодня, 17:58

В АБФФ заявили, что в УЕФА знают о громком расследовании в местном футболе

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Пресс-атташе Ассоциации Белорусской федерации футбола (АБФФ) Александр Алейник заявил, что в УЕФА знают о громком расследовании в местном футболе.

«УЕФА в курсе этой ситуации. Там знали о ходе расследования, так как мы постоянно общаемся с вышестоящей организацией. Ситуация беспрецедентная, поэтому от них тоже пока нет окончательного решения, какие команды будут представлять Белоруссию в следующем сезоне в еврокубках. Пока данный вопрос не решен. Да, комитет по лицензированию АБФФ предоставил клубам свои лицензии, но УЕФА — нет. Что касается расследования дела со стороны Следственного комитета страны, вопрос опять же нужно задавать им. Мы вынесли решение только со спортивной точки зрения, наложив дисквалификации и штрафы на клубы и футболистов. Апелляций пока никто не подавал, но и времени прошло совсем немного. У всех есть срок на обжалование», — приводит слова Алейника RT.

11 мая стало известно, что «Шахтер» лишили золотых медалей в сезоне-2022 за организацию договорных матчей и финансовое стимулирование соперников.

Источник: https://russian.rt.com/sport/news/1147275-abff-futbol-skandal
Футбол
ФК Шахтер (Солигорск)
2
0
Чемпионат Белоруссии по футболу: турнирная таблица, календарь и результаты матчей, расписание и трансляции, анонсы и обзоры игр
Читайте также
Рекордный доход — 10 миллионов евро. В Милане ажиотаж перед полуфиналом ЛЧ
Поздняков считает, что для российской олимпийской семьи наступил момент сложного выбора
Четыре бронепоезда ВС РФ отразили все атаки украинских диверсантов
Сотрудник офиса Зеленского погиб в ходе спецоперации
Байден заблудился при выходе со сцены после речи с угрозами всему миру
Чего удалось достичь в этой сфере за последние 20 лет: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Милан» — «Лечче»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Италии
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Барселона» — «Жирона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Гуренко высказался о скандале с договорными матчами в Белоруссии

Политевич заявил, что находится в шоке от лишения «Шахтера» чемпионства
Новости
RSS RSS
Все новости