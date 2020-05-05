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Губерниев о чемпионате Белоруссии: «Мужик с гармонью — самое яркое впечатление. Лучше бы его показывали»

5 мая 2020, 23:52
Баянист на матче «Ислочь» — «Неман».
Баянист на матче «Ислочь» — «Неман».
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Российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как он относится к проведению чемпионата Белоруссии во время пандемии коронавируса.

«С осторожностью каждый раз смотрю чемпионат Белоруссии, — цитирует Губерниева Tribuna.com. — Хочу сказать, что мужик с гармонью — самое яркое впечатление. Если бы он все время так играл на трибуне, а его показывали, было бы больше счастья. А футболисты могут дома потренироваться».

Чемпионат Белоруссии остается единственным в Европе, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.

«Баянист играет лучше футболистов». Новая звезда чемпионата Белоруссии

Дополнительная информация:

https://by.tribuna.com/biathlon/1085307635.html

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