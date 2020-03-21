«Баянист играет лучше футболистов». Новая звезда чемпионата Белоруссии
16:28
Чемпионат Белоруссии остается единственным европейским турниром, где продолжают играть в футбол. Белорусский чемпионат не стал брать паузу, несмотря на мировую эпидемию коронавируса.
В матче 1-го тура «Ислочь» принимает «Неман». Отдельного внимания удостоился один из болельщиков, который поддерживает свою команду игрой на баяне.
На Матче — белорусский футбол. Почти пустые трибуны. На трибуне — баянист. Играет лучше футболистов.— дед Жень (@dedzhenj) March 21, 2020
На стадионе Ислочи трибуны прямо во время матча развлекает баянист. Мы не заслуживаем такого чемпионата.— Дмитрий Пацера (@dpatsera) March 21, 2020
пока баянист лучший участник матча— последняя клетка мозга (@qetu7462) March 21, 2020
включил чемпионат Беларуси по футболу , впервые смотрю футбол под гармошку , душевно— Sir_alex (@alekser75) March 21, 2020
А хорошо у белорусов под гармошку футбол идёт)))))— Сергей (@svdolgoff) March 21, 2020