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«Баянист играет лучше футболистов». Новая звезда чемпионата Белоруссии

16:28
Баянист на матче чемпионата Белоруссии «Ислочь» — «Неман».
Баянист на матче чемпионата Белоруссии «Ислочь» — «Неман».
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Чемпионат Белоруссии остается единственным европейским турниром, где продолжают играть в футбол. Белорусский чемпионат не стал брать паузу, несмотря на мировую эпидемию коронавируса.

В матче 1-го тура «Ислочь» принимает «Неман». Отдельного внимания удостоился один из болельщиков, который поддерживает свою команду игрой на баяне.

Зарубежные чемпионаты: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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