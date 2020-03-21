«Баянист играет лучше футболистов». Новая звезда чемпионата Белоруссии

Чемпионат Белоруссии остается единственным европейским турниром, где продолжают играть в футбол. Белорусский чемпионат не стал брать паузу, несмотря на мировую эпидемию коронавируса.

В матче 1-го тура «Ислочь» принимает «Неман». Отдельного внимания удостоился один из болельщиков, который поддерживает свою команду игрой на баяне.

На Матче — белорусский футбол. Почти пустые трибуны. На трибуне — баянист. Играет лучше футболистов. — дед Жень (@dedzhenj) March 21, 2020

На стадионе Ислочи трибуны прямо во время матча развлекает баянист. Мы не заслуживаем такого чемпионата. — Дмитрий Пацера (@dpatsera) March 21, 2020

пока баянист лучший участник матча — последняя клетка мозга (@qetu7462) March 21, 2020

включил чемпионат Беларуси по футболу , впервые смотрю футбол под гармошку , душевно — Sir_alex (@alekser75) March 21, 2020