«Городея» и «Минск» сыграли вничью

«Городея» сыграла вничью с «Минском» в матче 8-го тура чемпионата Белоруссии. В воротах минчан играл россиянин Артем Леонов, за «Городею» на поле вышел россиянин Андрей Сорокин.

Чемпионат Белоруссии

Высшая лига

8-й тур

«Городея» — «Минск» — 1:1 (1:1)

Голы: Хващинский, 20 (0:1). Сайчич, 44 (1:1).

«Городея»: Довгялло, Павлючек, Сазанович, Сорокин, Позняк, Йоксимович, Усеня (Шестиловский, 50), Шибун (Байдук, 60), Яскович, Сайчич, Шавель (Пушняков, 46).

«Минск»: Леонов, Рыжук, Прищепа, Залеский, Д.Зинович, Яроцкий, Васильев, Евдокимов (Шрамченко, 83), Сазончик (Алексиевич, 66), Хващинский (Ролович, 77), Грибовский.

Предупреждения: Сазанович, 42. Сорокин, 63. Яроцкий, 71. Яскович, 78.

Судья: Красников.

8 мая. Городея. Стадион «Городея».