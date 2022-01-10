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БАТЭ объявил имя нового главного тренера

17:48
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Новым главным тренером БАТЭ стал Александр Михайлов. До этого 37-летний специалист работал с дублем команды. С ним подписан двухлетний контракт, сообщает клубная пресс-служба.

В его тренерский штаб вошли Сергей Зеневич, Роман Киренкин и Павел Шмигеро.

В прошлом году главным тренером БАТЭ был Виталий Жуковский. Команда заняла второе место в чемпионате Белоруссии. С тренером контракт не продлили.

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Иван Шитик все материалы автора

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