БАТЭ объявил имя нового главного тренера

Новым главным тренером БАТЭ стал Александр Михайлов. До этого 37-летний специалист работал с дублем команды. С ним подписан двухлетний контракт, сообщает клубная пресс-служба.

?? Александр Михайлов — главный тренер БАТЭ



Также обновился штаб основной команды БАТЭ

?? https://t.co/ZjGPGFuFsK pic.twitter.com/Rr6Kja5k3G — FC BATE Borisov (@FCBATE) January 10, 2022

В его тренерский штаб вошли Сергей Зеневич, Роман Киренкин и Павел Шмигеро.

В прошлом году главным тренером БАТЭ был Виталий Жуковский. Команда заняла второе место в чемпионате Белоруссии. С тренером контракт не продлили.