Бывший тренер «Локомотива» Кучук покинул минское «Динамо»
Леонид Кучук покинул пост главного тренера минского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.
Контракты с 61-летним специалистом и его тренерским штабом, в который входят Евгений Иванов, Николае Русу и Алексей Кучук были расторгнуты по соглашению сторон.
?? Леонид Кучук покидает минское «Динамо»— ФК Динамо Минск (@FC_Dinamo_Minsk) June 3, 2021
?? Подробности: https://t.co/irbOC2Mlm6#fcdm1927 pic.twitter.com/mONzL63Kzh
Кучук возглавил минское «Динамо» в апреле 2020 года. В сезоне-2020 минчане заняли 6-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. После 11 туров сезона-2021 «Динамо» идет на 5-й строчке.
С 2013 по 2014 год Кучук был главным тренером «Локомотива», под его руководством железнодорожники стали бронзовыми призерами чемпионата России.
Дополнительная информация:
https://dinamo-minsk.by/ru/press-tsentr/~shownews/2021-05-28-11-02-14
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