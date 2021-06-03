Бывший тренер «Локомотива» Кучук покинул минское «Динамо»

Леонид Кучук покинул пост главного тренера минского «Динамо», сообщает официальный сайт клуба.

Контракты с 61-летним специалистом и его тренерским штабом, в который входят Евгений Иванов, Николае Русу и Алексей Кучук были расторгнуты по соглашению сторон.

Кучук возглавил минское «Динамо» в апреле 2020 года. В сезоне-2020 минчане заняли 6-е место в турнирной таблице чемпионата Белоруссии. После 11 туров сезона-2021 «Динамо» идет на 5-й строчке.

С 2013 по 2014 год Кучук был главным тренером «Локомотива», под его руководством железнодорожники стали бронзовыми призерами чемпионата России.