Белорусский «Спутник» ушел на карантин из-за вспышки коронавируса

Клубы высшей лиги чемпионата Белоруссии «Спутник» был вынужден уйти на карантин, сообщает страница команды Вконтакте. Несколько футболистов и работников клуба заразились коронавирусом.

«Неприятные новости в клубе, — говорится в сообщении. — Через несколько дней после игры с борисовским БАТЭ несколько футболистов и сотрудников нашего клуба почувствовали недомогание, симптомы были схожи с симптомами коронавирусной инфекции. Вскоре их состояние стало ухудшаться. Получив подтвержденные положительные результаты тестов на COVID-19 стало ясно, что в клубе началась эпидемия, связанная с заболеванием коронавирусной инфекцией.

Положительные результаты были выявлены как в основной команде, так и в административно-тренерском штабе. Ситуация продолжает ухудшаться, положительные результаты тестов на COVID-19 в клубе продолжают регистрироваться каждый день. Со вторника команда ушла на карантин, который продлится 10-14 дней. Административный штаб перешел на удаленную работу. Желаем всем заболевшим скорейшего выздоровления».

«Спутник» занимает последнее, 16-е место в чемпионате Белоруссии, набрав три очка в десяти матчах.