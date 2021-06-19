Федор Щербаченко: «УЕФА должен развивать футбол в Белоруссии, а не накладывать санкции из-за политики»

Главный тренер ФК «Минск» Федор Щербаченко прокомментировал решение УЕФА приостановить свою работу на территорию Белоруссии. В пятницу появилась информация, что УЕФА планирует отменить целый ряд футбольных мероприятий на территории этой страны.

— Совершенно удивительная позиция УЕФА. УЕФА же должен развивать футбол во всех странах, в том числе и в Белорусии, а что мы наблюдаем сейчас? УЕФА тоже начал заниматься политикой... Это не дело...

Сегодня много молодых игроков, спортсменов в Белоруссии с нетерпением ждут турниров. А им говорят: при этой власти у вас ничего не будет... Ну это же бред! Понимаю, что есть люди разных политических взглядов. Но футбол должен быть вне политики! Если белорусским клубам не разрешат играть в Лиге чемпионов и в целом в еврокубках, значит, мир сошел с ума. Призываю спортивных чиновников вернуться в русло здравого смысла и отделить футбол от политических санкций.

— В последнем туре ваш «Минск» одержал победу.

— Кроме результата, в игре с «Энергетиком-БГУ» случилось знаменательное событие. На момент финального свистка на поле у нас находилось 7 так называемых «лимитчиков». Они в итоге сумели добыть победу. Для нас это очень важно. ФК «Минск» намерен делать ставку на свою молодежь и хочет, чтобы ребята и дальше прогрессировали.