Брестское «Динамо» продало виртуальные билеты. На трибунах манекены

Стало известно, как брестское «Динамо» распорядилось виртуальными билетами на матч 1/2 финала Кубка Белоруссии с солигорским «Шахтером» (2:0).

Первые виртуальные болельщики посетили матч «Динамо-Брест» — «Шахтер» (Солигорск)!



First virtual fans at the match Dynamo Brest vs Shakhter (Soligorsk)! ?? #fcdb1960https://t.co/p8Mp7AwKhL — @dynamobrest (@dynamobrest) April 8, 2020

Ранее клуб объявил о продаже виртуальных билетов. Их обладателям обещали виртуальное присутствие на стадионе, реальный билет на матч, предматчевый журнал и скидку на 10 процентов на всю атрибутику в интернет-магазине. В сообщении не было указано, что означает виртуальное присутствие.

Our fans from all over the world seem to be happy! Thanks for your support, guys! ??? pic.twitter.com/wX4dCLDtUH — @dynamobrest (@dynamobrest) April 8, 2020

Сегодня на часть мест на трибунах была занята манекенами c фотографиями голов людей. Они находились вместо тех, кто купил виртуальные билеты. Часть выручки от продажи таких билетов пойдет на борьбу с коронавирусом.

Белоруссия остается единственной европейской страной, где футбольные соревнования не были приостановлены из-за пандемии коронавируса.