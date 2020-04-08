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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Брестское «Динамо» продало виртуальные билеты. На трибунах манекены

8 апреля 2020, 23:49
Стадион в Бресте. Фото ФК "Динамо" Брест.
Стадион в Бресте. Фото ФК "Динамо" Брест.
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Стало известно, как брестское «Динамо» распорядилось виртуальными билетами на матч 1/2 финала Кубка Белоруссии с солигорским «Шахтером» (2:0).

Ранее клуб объявил о продаже виртуальных билетов. Их обладателям обещали виртуальное присутствие на стадионе, реальный билет на матч, предматчевый журнал и скидку на 10 процентов на всю атрибутику в интернет-магазине. В сообщении не было указано, что означает виртуальное присутствие.

Сегодня на часть мест на трибунах была занята манекенами c фотографиями голов людей. Они находились вместо тех, кто купил виртуальные билеты. Часть выручки от продажи таких билетов пойдет на борьбу с коронавирусом.

Белоруссия остается единственной европейской страной, где футбольные соревнования не были приостановлены из-за пандемии коронавируса.

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