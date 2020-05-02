Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Белорусский «Днепр» отправился на матч в изолированном персональном вагоне

14:28
Чемпионат Белоруссии. Фото «Прессбол».
Чемпионат Белоруссии. Фото «Прессбол».
Теги:

ФК «Днепр» (Рогачев, Белоруссия) отправился на матч турнира во второй лиге в изолированном персональном вагоне поезда. Об этом сообщает страница клуба Вконтакте.

«Выражаем огромную благодарность Белорусской железной дороге, которая предоставила нам новейший изолированный купейный вагон с расположением «по два» в купе по маршруту Гомель — Рогачев — Полоцк, — говорится в сообщении. — Это позволило максимально обезопасить игроков во время пандемии и создать комфортные условия для дальнего переезда.

Сегодня «Днепру» предстоит выездной матч с «Полоцком-2019». Чемпионат Белоруссии остается единственным в Европе, который не был прерван из-за пандемии коронавируса.

Дополнительная информация:

https://vk.com/wall-65277645_7355

-

Опрос

проголосовало: 5122
Все опросы
Какой из европейских чемпионатов по футболу вы ждете больше всего?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Коронавирус отменил спорт: мировая угроза-2020




Прямой эфир
Прямой эфир