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Новости   //    Футбол   //    Белоруссия. Высшая лига

Артем Милевский: «Вроде должны были перенести наш матч с «Витебском», но не перенесли. Страшновато»

14:43
Артем Милевский. Фото Instagram Артема Милевского
Артем Милевский. Фото Instagram Артема Милевского
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Нападающий брестского «Динамо» Артем Милевский выразил опасения насчет предстоящего матча 5-го тура чемпионата Белоруссии против «Витебска», который намечен на субботу, 18 апреля.

— У нас матч в Витебске, а там тяжелая ситуация с коронавирусом, — сказал во время прямого эфира в Instagram с Александром Алиевым Милевский. — Вроде должны были перенести игру, но в итоге не перенесли. Страшновато.

Ранее матч 3-го тура чемпионата Белоруссии «Витебск» — «Смолевичи» (1:0) был перенесен в Борисов, при этом номинальными хозяевами выступали «Смолевичи». В СМИ появлялась информация о том, что в Белоруссии зарегистрирован 3281 случай коронавируса.

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