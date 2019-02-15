Вратарь сборной Узбекистана сдал положительный тест на допинг

Вратарь сборной Узбекистана Игнатий Нестров провалил допинг-тест во время выступлений на Кубке Азии-2019, сообщает пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана. Спортсмен утверждает, что без согласования с медицинским штабом команды принял таблетки для сгонки веса.

АФУ заявляет, что признает вину Нестерова, но просит учесть тот факт, что он не знал о наличии запрещенных веществ в таблетках. Организация примет решение по этому делу позже.

Сборная Узбекистана на Кубке Азии дошла до 1/8 финала, где уступила Австралии. Сейчас Нестеров выступает за "Оход" из Саудовской Аравии.