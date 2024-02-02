Австралия сыграет с Кореей в четвертьфинале Кубка Азии в пятницу, 2 февраля. Игра сотосится на стадионе «Эль-Джануб» в Эль-Вакре (Катар). Стартовый свисток прозвучит в 18.30 по московскому времени.

За ключевыми событиями противостояния Австралия — Корея можно следить на сайте «СЭ» в матч-центре. Видеотрансляцию в прямом эфире можно посмотреть на телеканале СТАРТ по платной подписке.

В 1/8 финала Кубка Азии австралийская команда уверенно обыграла сборную Индонезии — 4:0. Корея победила Саудовскую Аравию по серии пенальти — 4:2, основное время завершилось со счетом 1:1.

В 2023 году Кубок Азии должен был провести Китай, но эта страна в мае 2022-го отказалась от этого права из-за пандемии коронавируса, финальный турнир отложили на зиму 2024-го и перенесли в Катар.

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