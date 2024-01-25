Медведева получила в подарок именную футболку сборной Узбекистана на Кубке Азии

Знаменитая российская фигуристка Евгения Медведева получила подарок от сборной Узбекистана, выступающей в Катаре на Кубке Азии 2024.

Российская спортсменка сделала фото с администратором узбекской сборной, держа в руках именную футболку национальной команды с номером «24».

Сборная Узбекистана ранее вышла в плей-офф со второго места в группе с Австралией, Сирией и Индией.

Медведева — двукратная чемпионка мира. 24-летняя фигуристка не выступает на соревнованиях с декабря 2019 года.