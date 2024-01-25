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Бахрейн обыграл Иорданию, Южная Корея и Малайзия сыграли вничью в матчах Кубка Азии

Ана Горшкова
Корреспондент
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Сон Хын Мин бьет пенальти в матче Корея — Малайзия.
Фото Reuters

Сборная Южной Кореи сыграла вничью с Малайзией в матче 3-го тура группового турнира Кубка Азии — 3:3. Встреча прошла в Дохе на стадионе «Абдулла бин Халифа».

За корейскую команду отличились Чон У Ен (21-я минута), Ли Кан Ин (83-я) и Сон Хын Мин, который на 90+4-й минуте реализовал пенальти.

У сборной Малайзии забили Мохамад Халиф (51-й), Афиф Айман (61-я) и Ромел Моралес, отличившийся на 90+15-й минуте.

В другом матче сборная Бахрейна обыграла Иорданию со счетом 1:0. Единственный гол в игре забил нападающий Юсуф на 34-й минуте.

Южная Корея набрала 5 очков в 3 матчах и занимает второе место в группе F, Бахрейн — первый (6 очков), Иордания — третья (4), Малайзия — четвертая (1).

Кубок Азии. Группа E
25 янв, 14:30. Al Janoub Stadium (Эль-Вакра)
Корея
3:3
Малайзия
Кубок Азии. Группа E
25 янв, 14:30. Khalifa International Stadium (Эр-Райян)
Иордания
0:1
Бахрейн
Источник: Таблица Кубка Азии
Сборная Бахрейна по футболу
Сборная Иордании по футболу
Сборная Кореи по футболу
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