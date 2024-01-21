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Сегодня, 22:44

Сборная Саудовской Аравии обыграла Киргизию, оставшуюся вдевятером на 52-й минуте

Виктория Кравченко
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Сборная Киргизии проиграла Саудовской Аравии в матче 2-го тура группового этапа Кубка Азии — 0:2.

На девятой минуте Айзар Акматов получил красную карточку и покинул поле. На 35-й минуте Мохаммед Канно вывел команду Саудовской Аравии впернд. На 52-й минуте сборная Кыргызстана осталась вдевятером. На 84-й минуте Фейсал Аль-Гамди удвоил преимущество саудитов.

Ранее из группы F Оман и Таиланд сыграли вничью — 0:0.

Саудовская Аравия с 6 очками лидирует в группе, команда гарантировала себе выход в плей-офф. Киргизия проиграла в двух турах и идет последней. Таиланд (4) идет вторым, Оман (1) — третий в таблице группы F.

Кубок Азии. Группа F
21 янв, 20:30. Ahmad bin Ali Stadium (Эр-Райян)
Киргизия
0:2
Саудовская Аравия
Кубок Азии. Группа F
21 янв, 17:30. Abdullah bin Nasser bin Khalifa (Доха)
Оман
0:0
Таиланд

Сборная Киргизии по футболу
Сборная Саудовской Аравии по футболу
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