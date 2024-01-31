Чанов — об игре Файзуллаева на Кубке Азии: «В ЦСКА он почувствовал дух победителя и стал лидером сборной»

Бывший тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов оценил игру полузащитника красно-синих Аббосбека Файзуллаева на Кубке Азии.

30 января в матче 1/8 финала турнира против Таиланда (2:1) хавбек забил победный гол.

«Файзуллаев уже лидер не только в ЦСКА, но и в сборной Узбекистана. За то время, которое Аббосбек провел в армейском клубе, он почувствовал дух победителя. У него появилась уверенность, спортивная наглость.

Ждать ли большего от Файзуллаева во второй части сезона? Не исключаю этого. Все-таки сейчас у Аббосбека непростые матчи в Кубке Азии, он потратил много сил. ЦСКА нужно аккуратно подвести его к тренировочному процессу», — приводит «РБ Спорт» слова Чанова.

В четвертьфинале Кубка Азии сборная Узбекистана сыграет против Катара.