Бывший полицейский создал проблемы Сенегалу, но Мане ведет «Львов Теранги» к долгожданному титулу

Первым финалистом Кубка Африки стала сборная Сенегала.

Кубок Африки. 1/2 финала

Буркина-Фасо — Сенегал — 1:3 (0:0)

Голы: Диалло, 70 (0:1). И.Гей, 76 (0:2). Туре, 82 (1:2). Мане, 87 (1:3).

Буркина-Фасо: Коффи (Уэдраого, 36), Дайо, Гира (Уаттара, 81), Сангаре, Байяла (Саного, 60), Банде (Э.Тапсоба, 81), Каборе, А.Тапсоба, Траоре, Туре, Яго.

Сенегал: Н.Менди (Сиссе, 90+2), И.Гей, Диалло, Дьедиу (П.Гей, 65), Дьенг (П.Сарр, 78), Кулибали, Куяте (И.Сарр, 65), Мане, Э.Менди, Б.Сарр, Сисс.

Предупреждения: Гира, 28. Б.Сарр, 50. Сиссе, 90+3.

Судья: Тессема (Эфиопия).

2 февраля. Яунде. Стадион «Ahmadou Ahidjo».

Бесспорно, у второго полуфинала, где лидер Египта Мо Салах сделает все, чтобы разбить мечты Камеруна о домашнем триумфе, более яркая афиша. Там и ярких игроков больше, и громких заявлений в избытке, а предсказать исход невозможно. В среду же расклад сил перед стартовым свистком выглядел понятным. С одной стороны — финалист предыдущего Кубка Африки Сенегал, у которого есть Мане, Кулибали, Эдуар Менди и Идрисса Гей. С другой — трудолюбивые и прагматичные буркинийцы.

Пожалуй, главная звезда «Жеребцов» на этом турнире даже не вернувшийся в состав нападающий «Астон Виллы» Бертран Траоре, а главный тренер Кабу Мало. «Думаю, я прирожденный лидер, и у меня были задатки тренера» — словно подтверждал эту теорию в интервью AFP 59-летний специалист, которого решили назначить на нынешний пост после тренера-легионера в качестве шоковой терапии.

#TOTALENERGIESCAN2021



Les Techniciens africains du Burkina Faso?? et du S?n?gal??, #Kamou_Malo?? (59 ans) et #Aliou_Ciss??? sont les derniers entra?neurs locaux qui sont restent dans ce tournoi de la CAN 2021. #CAN2021 pic.twitter.com/0aQAsZPsSs — Footdafrique (@FootdAfrique) January 31, 2022

Судьба вознаградили Мало за выбор профессии. Какое-то время он совмещал работу в полиции и тренерскую деятельность, и так получилось, что на один день пришлись два экзамена. Пришлось жертвовать возможностью пройти конкурсное тестирование на должность комиссара. Страсть к футболу перевесила, и вряд ли Мало когда-либо об этом пожалел.

«Прежде всего, нам нужно быть самими собой. Мы не собираемся изменять свою идентичность, потому что нам предстоит встреча с Сенегалом. Конечно, это большая команда, одна из лучших в Африке, но это не значит, что мы сменим маску», — говорил он перед игрой.

Соответственно, на поле были вполне себе типичные «Жеребцы» — мощные, жесткие, готовые в любой момент умчаться в контратаку и оставляющие сопернику минимум свободного пространства. Тому же Мане практически не давали разбежаться, и все, что оставалось звезде «Ливерпуля» по итогам первого тайма — вспоминать остановленный вратарем удар в ближний угол, да возмущаться по поводу проигнорированного арбитром падения в чужой штрафной.

Но там рефери находился рядом и четко видел, что Мане оступился, сам наступив на ногу защитника. Вмешательство ВАР не потребовалось, а еще в двух эпизодах судья отправлялся к монитору. В первом моменте, когда случилось обернувшееся вынужденными заменами жутковатое столкновение голкипера буркинийцев Коффи с сенегальским хавбеком Куяте, арбитр лишь убедился, что это был игровой момент. А уже в добавленное к первому тайму время был отменен пенальти в ворота «Жеребцов», так как рука защитника «Байера» Тапсоба в момент контакта с мячом находилась в естественном положении.

Матч оправдывал теорию тех африканских экспертов, которые пока осторожно критикуют главного тренера «Львов Теранги» Алиу Сиссе. У него колоссальный авторитет еще с игровых времен и капитанства в сборной, а также солидные результаты за почти семь лет работы на своем посту. Сиссе ведь сменил знаменитого в прошлом французского футболиста Алена Жиресса после оглушительного провала на Кубке Африки-2015, где «Львы» ухитрились не выйти в плей-офф.

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7 goals out of 27 shots with 26% shot conversion rate since 2017! ??



Only Ighalo (5/12 — 42%) has a better ratio among players to score four or more in that time.



Simple Sadio Man? things! ???#TotalEnergiesAFCON2021 | #AFCON2021 pic.twitter.com/sdgat4Vc4V — #TotalEnergiesAFCON2021 ? (@CAF_Online) February 2, 2022

После этого были четвертьфинал в 2017-м, поездка на ЧМ-2018 в Россию и серебро прошлого Кубка Африки. В рейтинге ФИФА Сенегал уже давно лучшая африканская сборная, однако трофеев все нет. Некоторые считают, что Сиссе не удается в полной мере реализовать потенциал команды, обладающей составом уровня серьезного европейского клуба, а тактический арсенал тренера ограничивает отсутствие опыта серьезной работы до назначения в сборную.

Доля правды в этом, возможно, есть, а доказать обратное Сиссе сможет в своем втором финале. Буркинийцев «Львы» скорее додавили, чем переиграли. Хотя соло создавшего второй гол Мане и его же эффектный гол в концовке напомнили о том, какие мастера играют за Сенегал. К этому прилагается блестящий вратарь и самая крепкая оборона турнира, а созрела ли команда для исторического успеха — поймем в воскресенье.